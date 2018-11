17-jarige overlijdt bij bedrijfsongeval Rotterdam

Het Scheepvaart- en Transportcollege in Rotterdam Ⓒ ROEL DIJKSTRA

Rotterdam - Een zeventienjarige jongen is overleden door een ongeval tijdens zijn werk in de Europoort in Rotterdam. Een woordvoerder van zijn opleiding, het Scheepvaart- en Transportcollege (STC) in Rotterdam, heeft dat gezegd. De jongen uit Stellendam volgt een zogeheten BBL-opleiding, waarbij leerlingen per week vier dagen werken en een dag op school zijn.