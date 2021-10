Jongeren ’s nachts vast in hoogwerker

De politie werd in de nacht van zaterdag op zondag om half twee gealarmeerd door een beveiligingsbedrijf omdat drie personen zich verdacht gedroegen bij een winkel aan de Kerkstraat in Horst. Een beveiligingscamera had het drietal opgemerkt. Toen de politie arriveerde bleken twee jongens en een meisje bovenin een hoogwerker te staan, maar ze kregen de kraan niet meer naar beneden.

De drie zouden zich in een dronken bui toegang hebben verschaft tot het bouwterrein en plaats hebben genomen in de hoogwerker. Daar stak de sleutel nog op. En zo gingen ze de lucht in, maar konden ze niet meer omlaag omdat het apparaat in een beveiliging schoot. De politie kreeg geen beweging in het apparaat en er werd besloten om de brandweer te bellen. Ook die lukte het niet de hoogwerker weer omlaag te krijgen. Daarop werd besloten de eigenaar van het verhuurbedrijf wakker te bellen. Toen deze arriveerde, was de brandweer er toch in geslaagd de bak met de drie jongeren naar beneden te krijgen.

De eigenaar van het verhuurbedrijf heeft de machine veiliggesteld en de sleutel ervan meegenomen. De jongelui kregen een boete, omdat ze zich op verboden terrein bevonden.