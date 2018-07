’Nederlander steekt eigen kasteel in brand en schiet op brandweer’

Onderhandelaars hebben nog geen contact gekregen met de Nederlander Aalt van R. Hij was volgens de krant France Soir volledig in de war.

De brandweer reageerde in de vroege ochtend op een brandmelding in het kasteel in Saint-Pierreville. Toen ze aankwamen werden ze beschoten met hagel. Twee brandweerlieden raakten daarbij gewond. Op foto’s is te zien dat het kasteel in lichterlaaie staat.

Advocaat Elvire Gravier is onderweg naar het kasteel, waar haar cliënt zou zijn. „Ik weet niet in wat voor een geestestoestand meneer Van R. verkeert. Politieagenten zijn, ook vanuit een helikopter, aan het proberen met hem te onderhandelen. Men zegt dat hij het vuur heeft aangestoken, maar misschien is dat niet het geval. Ik ga kijken wat ik ga doen. Ik ben de enige die hij kent. Eergisteren sprak ik hem voor het laatst.”

De kasteelheer was een dag eerder in hoger beroep veroordeeld voor het in brand steken van de auto van zijn vriendin en voor verboden wapenbezit. Hij moet van de rechter veertien maanden de cel in.

Eerder zat de man ook al enkele dagen vast nadat hij in zijn kasteel een illegaal hotel runde.

RTV Noord had vier jaar geleden een interview met de kasteelheer.