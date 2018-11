Man rijdt 60 jaar zonder rijbewijs

Deze ruimte zal de beste man waarschijnlijk niet bekend voorkomen. Ⓒ ANP

NIJMEGEN - Bij een verkeerscontrole in Nijmegen is donderdag een man aangehouden die vermoedelijk 60 jaar zonder rijbewijs heeft rondgereden. De man, die volgens politie Nijmegen-Zuid al bijna 80 is, gaf toe dat hij nooit een rijbewijs heeft gehaald.