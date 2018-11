Wat doet Gregory daar nou nog?

Triomfantelijk komt ons aller Nienke het eiland op gebanjerd. Daar is ze weer en ze is here to stay! Ik hoop dat ze dat kan waarmaken want ze brengt een hele vrolijke noot in het programma.

PUZZELEN

De eerste individuele proef is niet voor iedereen weggelegd want puzzelen - of puuuuuuuzelen - blijkt ineens stukken moeilijker dan gedacht. "Ik ben gewoon heel slecht in puzzelen" zegt iemand en ik denk voor de tachtigduizendste keer: 'AAN WELK PROGRAM DACHT JE MEE TE GAAN DOEN DAN?' Want er wordt in principe al jaren best veel gepuzzeld tijdens Expeditie Robinson...

Waar ik vorige week al stelde dat Gregory niet zo'n helder licht is, maakt hij deze stelling ook nu weer helemaal waar. Die moet gewoon naar huis hoor jongens. Een keer een gekkig foutje maken kan gebeuren maar een puzzelstuk ergens onderweg vergeten vind ik opnieuw niet slim.

'Ik ben nog steeds heel kwaad omdat jij van ons bent afgenomen'

SPEK EN BONEN

Ik krijg steeds meer het idee dat hij een beetje voor spek en bonen meedoet. Alsof ze zeggen 'Ah die Greg, die weet niet beter' en tenslotte wint hij straks nog de hele expeditie omdat iedereen zijn hand boven dat warrige hoofd blijft houden.

Dominique wint, mag naar Winnaarseiland en neemt geen vrienden mee maar een extra stem. 'Vriendin' Laurie tettert nog even snel haar oor vol met verwijten dat ze ook saaaaaamen naar dat eiland hadden gekund. Ja meid, had gekund maar jij moet gewoon naar huis en dat gaat niet gebeuren als ze je meeneemt. Ik hoop nog elke minuut vurig dat ze eruit gaat.

KOE

Eenmaal terug op het eiland wordt pijnlijk duidelijk dat 'Corry King' er niet meer is. Ineens moeten er bedden in elkaar gezet worden en dat is allemaal zo eenvoudig nog niet zonder onze wandelende IKEA-catalogus.

'Boer Jan' doet zijn uiterste best maar tussendoor speelt zijn meest favoriete hobby toch weer even op en legt hij de mensen uit hoe je nou eigenlijk een koe bezwangert. Wat een informatie jongens en meisjes, schrijven we mee?

Merel is veganist: Mijn vrienden doen nooit moeilijk

PESTEN

Na elke aflevering vanaf nu kan de Stichting Stop Pesten Nu wel een nieuwe campagne gaan draaien want man oh man wat zijn we weer lekker bezig; liegen en bedriegen hoort echt wel een beetje bij dit programma, maar ik vind het toch van klasse getuigen als je dat een beetje netjes probeert te doen.

'Ozzy' heeft daarin keihard gefaald. Uiteindelijk - loyaal naar Laurie - zorgt hij ervoor dat ze op hem stemmen en ligt hij eruit. Ik weet nog niet helemaal precies wat ik daarvan moet vinden. Wat mij betreft was Laurie naar huis gevlogen maar goed... Next week!