Nieuw-Caledonië stemt over onafhankelijkheid

Uit onderzoeken blijkt echter dat een meerderheid tegen onafhankelijkheid is. Volgens deze gegevens is meer dan 60 procent van de Nieuw-Caledoniërs er voorstander van dat de archipel bij Frankrijk blijft. Sommige ’Caldoches’, zoals de immigranten uit Europa worden genoemd, vrezen onrust als ze zondag nee zeggen. Frankrijk heeft het aantal veiligheidstroepen op de archipel verhoogd.

De eilanden kwamen in 1853 in bezit van Parijs en werden aanvankelijk gebruikt als gevangeniseiland. In totaal wonen er ruim 280.000 mensen, waaronder veel immigranten uit andere staten in de Stille Oceaan. De eilanden ontvangen ongeveer jaarlijks een miljard euro uit Parijs.

Het laatste woord

Als de Nieuw-Caledoniërs zondag nee stemmen, betekent dit overigens niet dat het laatste woord over onafhankelijkheid is gezegd. Volgens de afspraken met Parijs mogen er tot 2024 nog twee referenda over dit onderwerp worden gehouden.