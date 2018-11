Teruggevonden scooter inderdaad gebruikt bij schietpartij Katendrecht

Na de schietpartij, die plaatsvond rond 21.30 uur ’s avonds, begon de politie een grootscheepse zoekactie naar de schutter. Daarbij werd de wijk Katendrecht hermetisch afgesloten, een politiehelikopter en een zogenoemde ’explohond’ ingezet. Laatstgenoemde is een hond die getraind is op het vinden van vuurwapens en munitie. In de straat zijn tientallen hulzen gevonden. Er is geen vuurwapen aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen van de schietpartij en roept hen op in contact te komen met de politie.

