Ombudsman: Achtervolgd door verkeersboetes

Ook krijgt ze berichten van de Belastingdienst om voor deze auto’s de motorrijtuigenbelasting te betalen. Nieuwe boetes blijven maar in de bus vallen en dat zorgt uiteraard voor veel stress.

Ze belt met de betrokken instanties en legt uit dat er sprake is van een vergissing. De Dienst Wegverkeer (RDW) is het met Ria eens dat hier iets heel geks gebeurt. In het register van de RDW staan de auto’s inderdaad niet op haar naam.

De RDW zorgt er steeds voor dat ze de boetes niet hoeft te betalen, maar verder kunnen de instanties niets voor haar doen. Ze vinden namelijk allemaal dat het probleem niet bij hen ligt. Ria wil dat ze uitzoeken wat er misgaat en ervoor zorgen dat ze geen nieuwe boetes meer ontvangt. Dit kan zo toch niet langer?!

Wanhopig neemt Ria contact op met de Nationale ombudsman en vraagt om hulp. Collega Marieke gaat aan de slag om deze kwestie uit te zoeken.

Na verschillende gesprekken met de Belastingdienst, het CJIB en de RDW wordt eindelijk duidelijk wat er mis is: de kentekenhouder heeft valse papieren aangeleverd! Daarom konden de digitale systemen de kentekenhouder niet achterhalen. Per ongeluk kwamen ze iedere keer uit bij Ria omdat haar achternaam en geboortedatum hetzelfde zijn als die van de kentekenhouder. De overige persoonsgegevens verschilden, maar dat hadden de instanties over het hoofd gezien.

Ria is erg opgelucht nu duidelijk is wat er mis gaat. Ook maken de instanties afspraken zodat Ria zich geen zorgen hoeft te maken dat ze weer boetes ontvangt. Wij vinden het positief dat de drie instanties voor een oplossing hebben gezorgd, maar dit heeft natuurlijk wel veel te lang geduurd. We vinden het belangrijk dat de overheid zich actief inzet om foute gegevens in digitale systemen op te lossen.

Fouten in digitale systemen komen vaker voor. Het kan dan erg moeilijk zijn om dit weer op te lossen. Ria is onnodig de dupe geworden van een administratieve fout. We hebben met de instanties afgesproken dat zij regelmatig met elkaar in gesprek gaan om dit soort situaties te voorkomen. Een goede samenwerking is erg belangrijk! Het kan nooit de bedoeling zijn dat mensen onterecht boetes ontvangen.

*Gefingeerde naam