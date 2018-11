’Zelf sparen voor extra pensioen’

Waar gaat je geld naartoe als je 40 jaar lang 200 euro in de maand spaart en vroegtijdig overlijdt? Wie voor extra pensioen wilt sparen, kan dat nog steeds prima doen via een product als lijfrentesparen, bancair of bij een verzekeraar.

Je spaart belastingvrij op een geblokkeerde rekening en beslist zelf over je eigen geld. De mogelijkheden zijn gevarieerd en hoe vroeger je begint hoe minder afhankelijk je later bent van de overheid.

F.H. v. d. Berg, Heemstede