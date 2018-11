Opvallend is dat de drie initiatiefnemers nog geen idee hebben wat te doen met al dat geld in die individuele AOW-potjes. Waarschijnlijk wordt ervan uitgegaan dat dit vanzelf groeit.

Terwijl in het huidige stelsel pensioen een zaak is van werkgever en werknemer, duikt er in de nieuwe plannen een overheid op die na pensionering een AOW+ uitkeert. D.w.z. een gewone AOW plus een extra zelfgespaard bedrag via een “persoonlijk gegarandeerd en ook nog eens waardevast, afgedekt tegen inflatie, voor een kostendekkende premie en ongevoelig voor renteschommelingen of afhankelijk van beleggingsresultaten recht”! Wat waren die pensioenfondsen toch dom dat niet voor elkaar te krijgen.

Maar van wie komt het geld waarmee die overheid die utopie zou garanderen? Maar dan zijn al die mooie garanties niet meer dan een sigaar uit eigen doos.

Ton Halderit, Echt