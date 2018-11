Vier jaar geëist om kinderporno en misbruik

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

UTRECHT - Tegen een vijftigjarige voormalige medewerker van een kinderopvang is voor de rechtbank in Utrecht vier jaar cel geëist, waarvan één jaar voorwaardelijk, voor het bezit van kinderporno en misbruik van een jong meisje. Martijn R. zou vele honderden filmpjes en foto's hebben gehad, vooral van meisjes van een jaar of zes. Dat is ook de leeftijd dat het meisje had toen het jarenlange misbruik van haar zou zijn begonnen.