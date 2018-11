’ Jesse moet terug naar school’

In het klimaatdebat berekende hij voor onze 7 miljoen huizen in Nederland die voor 20.000 euro per huis een warmtepomp aanschaffen de totale besteding van 14 miljard euro. Helaas Jesse, zo goedkoop kom je er niet van af. Het is toch echt 140 miljard euro.

En dan nam dit brutaaltje kort daarvoor Thierry Baudet de maat die de kosten van de klimaatverandering veel te hoog inschat. Hoe kun je afgaan als een gieter.

Bert van der Heijden, Hoevelaken