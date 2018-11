’Ondernemers Bijlmerplein hebben ruzie met criminelen’

Op het Bijlmerplein in Amsterdam hebben agenten op 25 oktober een handgranaat gevonden. Ⓒ ANP

De ondernemers die het doelwit zijn van een handgranaat en een beschieting op het Bijlmerplein in Zuidoost zijn verwikkeld in een ruzie in het criminele circuit. Dat bevestigen bronnen rond de twee zaken. Waar de ruzie over gaat, is niet bekend, meldt Het Parool.