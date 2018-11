Lullig: man besmeurt genitaliën met pindakaas, hond eet ze op

De man werd in september in een plas bloed gevonden in een flat in Haddington. Hij werd naar ziekenhuis Edinburgh Royal Infirmary gebracht, waar hij in een kunstmatige coma werd gehouden. Zijn genitaliën konden niet worden gered, omdat de hond die geheel had opgegeten.

In eerste instantie werd gesteld dat de man op de grond werd gehouden door anderen, maar de politie spreekt dit tegen. Tegenover The Times wordt verklaard dat de man alleen was met de Olde English Bulldogge toen het incident plaatsvond.

Het dier is met toestemming van de eigenaar ingeslapen.