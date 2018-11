Pakistan ontregeld; volkswoede na vrijspraak christelijke vrouw

Van Karachi tot Peshawar liepen er demonstranten door de straten. In verschillende steden zoals onder meer de hoofdstad Islamabad werden de toegangswegen naar het centrum geblokkeerd.

De autoriteiten lieten de woede op zijn beloop en grepen niet in. Toen een gerucht de ronde deed dat de overheid demonstraties met geweld wilde opbreken, werd dit met klem ontkend door informatieminister Fawad Chaudry. Ook de strijdkrachten houden hun kruit droog, in de hoop dat de situatie uit zichzelf kalmeert.

Niet iedereen is even blij met die laissez-faire-houding. Zo liet premier Sardar Usman Buzdar van de deelstaat Punjab doorschemeren dat hij mogelijk toch zal ingrijpen, als de demonstraties de openbare orde bedreigen. In feite is dat nu al het geval in heel Pakistan. Bijna overal bleven scholen en universiteiten gesloten, en veel winkeliers hielden de rolluiken dicht.

Overigens worden de demonstranten wel tegengewerkt, door bijvoorbeeld de mobiele netwerken uit de lucht te halen, zodat ze hun protesten minder goed kunnen coördineren.

Tehreek-e-Labbaik, de radicaal-islamitische politieke partij die de leiding heeft genomen bij de demonstraties, wil niet van wijken weten. Er komt volgens de partij pas een eind aan de protesten als de opperrechters zijn ontslagen en Asia Bibi alsnog aan de galg bungelt. „We zijn bereid om te sterven en zo onze liefde voor de profeet te betonen”, aldus een strijdvaardige partijleider Khadim Hussain Rizvi.

Asia Bibi zelf zit intussen nog altijd vast. De autoriteiten vinden het land nog te onrustig om haar vrij te laten. De familie van de vrouw is bang dat ze nooit meer veilig in Pakistan kan wonen. „Ze heeft geen andere opties dan het land te verlaten”, zei haar broer James Masih. Zowel Frankrijk als Spanje zouden al hun bereidheid hebben getoond om de vrouw asiel aan te bieden.