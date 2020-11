Tweede Kamer gaat weer dicht voor publiek

Reserveringen die al gemaakt zijn, komen te vervallen. Ook is het de komende tijd niet mogelijk nieuwe reserveringen te maken. Alle plenaire en commissiedebatten zijn online te volgen.

Sinds 1 september was bezoek in de Tweede Kamer weer beperkt toegestaan, nadat het gebouw bijna een half jaar gesloten was voor publiek. De beslissing tot sluiting viel het presidium zwaar, zei Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib toen.