Drie katten omgekomen door brand in Schiedam

Brandweermensen dienen een hond zuurstof toe. Het dier overleeft het drama. Ⓒ GinoPress B.V.

SCHIEDAM - Drie katten hebben vrijdag een brand in een woning in Schiedam niet overleefd. Een hond, die het wel redde en is overgedragen aan de dierenambulance, moest zuurstof toegediend krijgen.