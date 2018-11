’Brexit is eigen schuld, dikke bult, EU’

Mijn zus en familie in Engeland hebben allemaal voor de Brexit gestemd, de redenen: ze willen af van de steeds meer regelgevingen van de EU, de immigratie en eigen souvereiniteit behouden.

Probleem in England is begonnen toen Theresa May weer verkiezingen uitschreef en daarbij haar meerderheid verloor. Dat was heel dom. Nu is ze afhankelijk van de 10 stemmen van Noord-Ierland en dat heeft haar macht erg beknot.

Daarbij is haar eigen Partij ook verdeeld tussen een zachte en harde Brexit en de partij van Jeremy Corbyn (arbeiderspartij) doet er alles aan om haar tegenwerken. Ook als Theresa May weer met nieuwe voorstellen komt, dan komt de Europese Unie weer met strengere voorwaarden.

Het is dus heel begrijpelijk dat mensen genoeg van de onzekerheid krijgen. En dat is niet omdat ze voor de Brexit gestemd hebben, maar door het getreuzel en tegenwerking aan alle kanten!

Zou alles weer teruggedraaid worden dan geef ik het advies: Europese Unie haal goed de teugels aan. Want het moet een waarschuwing zijn voor de andere landen om het niet ook te proberen!

Maar het is uiteindelijk de eigen schuld van de EU dat het zover heeft kunnen komen: door al hun bemoeizucht en geldverspilling de laatste jaren.

H. Muir, Waalwijk