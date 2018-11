Boete voor PSV-fan die gehandicapte sloeg

De 35-jarige gehandicapte zat tussen het PSV-publiek in het stadion tijdens het duel om de Johan Cruijff Schaal op 4 augustus. De PSV-aanhanger viel hem aan omdat hij juichte toen Feyenoord de strafschoppenreeks won.

De mishandeling wekte veel beroering en kreeg veel aandacht in de media.

Kreeg al drie keer eerder een stadionverbod

De Eindhovenaar, die al drie keer eerder een stadionverbod had gekregen, was vrijdag niet bij de strafzaak tegen hem aanwezig. Bij de politie heeft hij verklaard dat hij in de veronderstelling was dat het slachtoffer met hem wilde vechten. Pas nadat hij de klap had uitgedeeld ontdekte hij dat het ging om een gehandicapte man en niet om een vechtlustige hooligan.

De Eindhovenaar bracht een nacht door in de cel en kreeg een tijdelijk gebiedsverbod. De officier eiste tegen hem vrijdag een werkstraf van vijftig uur, een gebiedsverbod tijdens thuiswedstrijden van PSV voor twee jaar en een schadevergoeding van ruim 500 euro aan het slachtoffer.

De politierechter legde een boete van 750 euro op, plus het gebiedsverbod en de schadevergoeding.

