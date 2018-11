Politiemensen mogelijk betrokken bij rellen

De politiemedewerkers bevonden zich, in hun vrije tijd, tussen de betrokken supporters. ,,Het is nog niet duidelijk of de twee strafbare feiten hebben gepleegd”, aldus Rob Luijten van de politie. ,,Dat wordt nog onderzocht. We brengen dit nu al naar buiten omdat we wensen transparant te zijn.”

De twee mannen hebben zich zelf gemeld bij hun leidinggevende. Dat is verplicht voor agenten, maar of de twee daadwerkelijk politieagent zijn of ergens anders binnen de politie werken, wil Luijten niet zeggen. ,,Omdat nog niet bekend is of er strafbare feiten zijn gepleegd, zeggen we dat nog niet.” Ook het Openbaar Ministerie wil dat niet zeggen. ,,Het onderzoek daarnaar loopt nog, en dat ligt bij de politie”, aldus een zegsvrouw. Of de twee politiemedewerkers daar zelf aan meewerken is niet bekend, omdat Rob Luijten niet kan zeggen of de twee politiemedewerkers zijn geschorst of iets dergelijks.

Bij de rellen bij de voetbalwedstrijd op 21 oktober raakten twee politiemensen lichtgewond. Supporters van NAC en Willem II gingen elkaar te lijf, en de Mobiele Eenheid en de bereden politie waren nodig om de tientallen supporters van de twee clubs uit elkaar te houden. Daarna keerde het geweld zich tegen de politie, die werd bedreigd en mishandeld. Diezelfde middag werden er al vijf supporters aangehouden.