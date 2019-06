Foutje: hondenpup per abuis afgemaakt

Pup Blaze werd in quarantaine gehouden nadat hij een kind van het gezin had gebeten. De hond bleef achter bij de dierenarts omdat hij een aantal vaccinaties nog niet had gehad, zo schrijven Australische media.

Toen Rhea Varker in de buurt was wilde ze even kijken hoe het haar harige huisvriend verging. Ze kreeg een foto te zien van een compleet andere hond. „Is dit uw hond?”, werd er gevraagd. „Nee, dat is hem zeker niet”, antwoordde ze.

Verkeerde plaats

Na alle kennels te hebben gecontroleerd, kwam Rhea er langzaamaan achter dat hun pup er niet bij was. „Onze hond was verwisseld met een andere hond. Ze hadden Blaze per ongeluk laten inslapen! Hoe is zoiets mogelijk?”, vraag ze zich verdrietig af.

Volgens een medewerker was Blaze per abuis in de kennel van een andere hond geplaatst. „De schuld wordt nu in de schoenen geschoven van de schoonmaakploeg die Blaze in de verkeerde kennel heeft teruggestopt. „ Een andere uitleg was er niet”, vertelt Rhea tegenover een lokaal televisiestation.

Foutje bedankt

Een andere uitleg is dat de ongelukkige hondenwissel door een foutje in de administratie zou komen. „Gewoon een ongelukje met het papierwerk. Dit was een bijthond die eind vorige week binnenkwam. Omdat we bepaalde papieren nog niet hadden, werd Blaze nog niet opgenomen in ons officiële opnamesysteem. Omdat we in het weekend maar twee mensen hebben en er heel veel dieren binnenkwamen, was het papierwerk nog niet gedaan”, legt gemeentemedewerker Casey Smith de vergissing uit.

Goedmakertje beledigend, gezin woest

Op Facebook doet het gezin uit de doeken wat er zich na de toch al ongelukkige vergissing voltrok. Want alsof het allemaal nog niet erg genoeg was, werd het gezin als goedmakertje een andere hond uit het asiel aangeboden.

„Ronduit beledigend voor mij, mijn vrouw en onze drie kinderen”, schrijft de vader van het gezin op Facebook. „De gemeente bood ook nog 300 dollar aan om ons verdriet te compenseren. Een nog grotere belediging! Je kunt toch geen prijskaartje hangen aan een dier dat wij zien als gezinslid!”, schrijft Joey Varker woedend.

„We willen geen geld, we willen dat iemand verantwoordelijkheid neemt. Ze zouden iemand in een hondenhok moeten stoppen voor deze afschuwelijke vergissing.”