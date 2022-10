Historisch: nooit eerder drie warme dagen op rij in oktober in De Bilt

Vrijdag werd het 20,5 en zaterdag 21,1 graden. Met deze drie warme dagen met een temperatuur van 20 graden en meer, komt het jaar 2022 uit op 112 warme dagen.

Dit aantal warme dagen is goed voor een derde plek na 2018 en 2003 sinds het begin van de metingen in 1901. In 2018 werden 132 warme dagen genoteerd in De Bilt en in 2003 116 warme dagen.

Dit jaar kwam het op zowel 28 als 29 oktober tot een datum-warmterecord. Op 28 oktober werd het om 12.50 uur in De Bilt 19,8 graden. Het record stond op 19,5 graden. Uiteindelijk werd het in De Bilt 20,5 graden

Op 29 oktober werd voor de tweede dag op rij een datum-warmterecord noteren. Daarvoor moest het in De Bilt warmer worden dan 19,7 graden. Uiteindelijk werd het maximaal 21,1 graden.