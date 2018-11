’Spoedeisende hulp Lelystad ’s nachts dicht’

Bruins is in overleg met ziekenhuizen in de omgeving over het opvangen van het gemis aan een spoedpost in de provinciehoofdstad van Flevoland. Bruins denkt daarbij aan ziekenhuizen in Heerenveen, Sneek of Harderwijk. Voorlopig gaat de spoedeisende hulp alleen ’s nachts dicht, maar op termijn gaat de spoedeisende hulp helemaal dicht.

Er zijn echter biedingen gedaan op het failliete ziekenhuis. Met de partijen daarachter hoopt Bruins vanmiddag mee in gesprek te gaan. Hij wil dat de ‘basiszorg en acute zorg’ gewaarborgd blijft in de regio. Hij is bereid om de portemonnee te trekken zodat een overnemende partij dat ook kan blijven aanbieden. Op die manier is de voorgenomen sluiting van bijvoorbeeld de SEH wellicht terug te draaien.

Het kan dan nog moeilijk worden om de capaciteit van het ziekenhuis weer op te bouwen. Momenteel trekken veel andere zorginstellingen aan het personeel omdat ze hopen dat de medewerkers bij hun aan de slag willen, ziet de minister.