Amsterdam zet schuld jongeren om in lening

In Amsterdam heeft 34 procent van inwoners tussen de 18 en 34 jaar schulden, tonen cijfers van de gemeente aan. De bedragen lopen uiteen van een maand te laat een telefoonrekening betalen tot tienduizenden euro’s.

Volgens verantwoordelijk wethouder Marjolein Moorman zorgen schulden voor veel stress. Veel van deze jongeren komen door pech of onwetendheid in een situatie waar ze zonder hulp niet meer uitkomen, zegt de wethouder. „Daarom gaan we ze nu helpen zodat ze een nieuwe start kunnen maken.”

Plan op maat

Het project ’Jongeren schuldenvrije start’ begint in februari. Een coach maakt samen met de betreffende jongere een plan op maat voor het vinden van een baan of opleiding. Vervolgens onderhandelt de gemeentelijke Kredietbank met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongeren af. Dan blijft er een lening over ter hoogte van het bedrag waarmee de schuld is afgekocht. Hierdoor houden de jongeren één schuldeiser over en dat schept volgens de wethouder veel rust.

De gemeente betaalt vooraf eveneens 750 euro per traject aan schuldeisers. Zij stemmen nu vaak niet in met het treffen van een afbetalingsregeling, omdat ze volgens een gemeentewoordvoerder denken dat jongeren in de toekomst nog veel gaan verdienen. Het stadsbestuur wil het met dit bedrag aantrekkelijker maken voor ze om mee te werken aan het traject.

Amsterdam wil met dit nieuwe project in 2020 zo’n 150 jongeren een schuldenvrije start bieden. De kosten hiervoor zijn in het eerste jaar naar verwachting 350.000 euro.