Wanhopige moeder deelt beelden gepest zoontje (9): ’Dit doet ons zoveel pijn’

In de video is te zien hoe Quaden in tranen is. „Dit is het effect van pesten”, vertelt zijn moeder Yarraka. „Dit is de impact die pesten heeft op een negenjarig kind dat gewoon naar school wil gaan en lol wil hebben. Maar iedere dag gebeurt er wel weer iets. Heeft er iemand advies wat ik moet doen?”

De reden dat het jongetje nu zo overstuur is, is dat hij gepest werd voor de ogen van Yarraka. „Ik zag hoe iemand over zijn hoofd aaide en grapjes maakte over zijn lengte. Quaden rende hysterisch naar de auto omdat hij niet wil dat ik een scène ging schoppen op het schoolplein. Hij wilde naar huis. Het voelt alsof ik faal als ouder. (...) Ik wil dat mensen weten hoeveel pijn ons dit als gezin doet. Ik wil dat ouders hun kinderen leren dat pesten fout is, alle campagnes tegen pesten werken niet.”

Volgens de Australische gebeurt het pesten niet alleen op school. Ook als ze in een winkel zijn wordt het jongetje aangestaard. „Ik wilde dat ik alles kon opnemen met een verborgen camera, zodat mensen kunnen zien wat er gebeurt. Ik wilde dit privé houden allemaal, maar ik kan het niet meer.”

Ze heeft inmiddels meerdere keren contact gehad met de school, maar zodra er nieuwe leerlingen komen, beginnen die meteen met pesten. Het jongetje zit er zelf zo doorheen dat hij een einde aan zijn leven wil maken. „Ik moet hem constant in de gaten houden.”

De video is inmiddels acht miljoen keer bekeken. De jongen krijgt veel steun van over de hele wereld. Zo liet het rugbyteam van The Indigenous All Stars een videoboodschap achter waarin ze Quaden een hart onder de riem steken. Ook zanger Mitch Tambo neemt het voor hem op. Yarraka is blij met alle steun. „Bedankt voor alle liefde en begrip tijdens deze moeilijke tijd, zo laat ze weten op Facebook.”

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl.