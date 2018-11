Stichting pakt bomensterfte MH17-monument aan

Van het aantal bomen in het herinneringsbos bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen is ruim een kwart al gestorven. Ⓒ ANP

VIJFHUIZEN - Het Nationaal Monument MH17 wordt komend voorjaar voorzien van tientallen nieuwe bomen. Ze vervangen bomen die dood zijn gegaan doordat ze te lang met hun wortels in het water stonden. In de grond van het herdenkingsbos in Vijfhuizen, niet ver van Schiphol, is extra drainage aangebracht om nieuwe problemen te voorkomen, meldt de stichting achter het monument.