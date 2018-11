EU is veel te weinig slagvaardig

De vliegtaks weer invoeren, maar dan ook breed invoeren, gaat niet van de ene op de andere dag. Dus zegt CDA-Kamerlid Omtzigt: laten we dan in ieder geval een kleiner groepje omliggende landen, hij noemt met name Duitsland en België, voorstellen ook een vliegtaks in te voeren. Dat is een beetje kort door de bocht, want dan krijgen Duitsland en België dezelfde problemen als Nederland, namelijk reizigers die uitwijken naar Oostenrijk, Luxemburg en Frankrijk. Ook hier zien we weer dat kortzichtig eigenbelang de voorkeur krijgt boven het gezamenlijk belang. En voordat men eensgezind is, zijn we wéér jaren verder. Kijk maar naar het geharrewar rond de zomer- en wintertijd.

Bert de Jong, Ermelo