‘Ziekenhuizen Amstelveen en Sittard-Geleen gered’

De jaarrekening 2017 kan daardoor eindelijk worden afgerond en wordt naar verwachting eind december gepubliceerd. Het ziekenhuis verwacht binnen drie jaar te kunnen toegroeien naar een financieel gezonde situatie. Met 3,1 miljoen euro verlies in 2015 en 1,3 miljoen in 2016 heeft het Amstelland moeilijke tijden achter de rug. Dat kwam onder meer door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor de capaciteit niet volledig kon worden benut. Ook werden externe krachten daardoor duurder. Binnen de nieuwe afspraken met verzekeraars is die stijging opgevangen.

,,Bij mijn aantreden vorig jaar trof ik een ziekenhuis aan dat het moeilijk had”, zegt Esther Agterdenbos, voorzitter van de Raad van Bestuur. ,,Van meet af aan was duidelijk dat we aan de bak moesten om het tij te keren.” Het ziekenhuis nam een lage positie in op de ranking van accountantskantoor BDO met de zwakste medische centra. ,,Maar de eerste positieve effecten van de reorganisatie zijn inmiddels zichtbaar”, stelt Agterdenbos.

Ook het Zuyderland Medisch Centrum uit Sittard-Geleen is optimistisch gestemd tegenover de toekomst. Dat ziekenhuis staat eveneens laag op de lijst. ,,Maar de netto kasstroom, het verschil tussen ontvangsten en uitgaven, is uitstekend”, vertelt David Jongen, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hoe verklaart Jongen die lage positie dan? ,,Dat komt door de relatief hoge schuld van Zuyderland.” Het ziekenhuis lost jaarlijks 40 miljoen euro af op een lening die onder meer gebruikt is voor de nieuwbouw van locatie Sittard-Geleen.

Het Zuyderland-ziekenhuis is in geen enkel opzicht te vergelijken met de andere genoemde ziekenhuizen van de lijst, stelt Jongen. ,,Wij zijn in staat om aan alle financiële verplichtingen te voldoen. Over 2017 hebben we zelfs een nettoresultaat van 2,5 miljoen euro geboekt en we verwachten dit in 2018 voort te zetten. Deze forse verbeterslag wordt ook benoemd in het rapport van BDO.” Volgens Jongen onderschrijven zorgverzekeraars en banken zijn optimisme.