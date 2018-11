VS halen Turkse ministers van sanctielijst

Minister Suleyman Soylu van Binnenlandse Zaken (rechts) en minister Abdulhamit Gül van Justitie (links). Ⓒ EPA

WASHINGTON - De Verenigde Staten hebben strafmaatregelen tegen twee Turkse topfunctionarissen na enkele maanden weer ingetrokken. Ministers Abdulhamit Gül (Justitie) en Süleyman Soylu (Binnenlandse Zaken) waren op de sanctielijst gezet tijdens het diplomatieke conflict over de vervolging van de Amerikaanse geestelijke Andrew Brunson. De predikant is inmiddels vrijgekomen en teruggekeerd naar de VS.