Moskou ergert Kabul met eigen vredesoverleg

Afghaanse politici zijn de afgelopen twee maanden benaderd door Russische diplomaten in Kabul. Zij nodigden onder meer oud-president Hamid Karzai uit, die wel oren had naar zo’n top. „Karzai gaat naar Moskou omdat gelegenheden voor vredesoverleg met de Taliban niet genegeerd mogen worden”, zegt een woordvoerder van de oud-president.

Het Russische vredesinitiatief is tegen het zere been van de regering in Kabul. Een hoge Afghaanse functionaris zegt dat Rusland is gevraagd de top af te blazen, maar dat verzoek zou zijn genegeerd. „Op meerdere plaatsen overleggen met de Taliban, zal het vredesproces dat wordt gesteund door de VS verder compliceren.”

Rusland had in augustus al voorgesteld internationaal overleg te houden met Taliban en meerdere landen. Moskou besloot destijds de top uit te stellen omdat Kabul bezwaar maakte. Ook de VS weigerden aan te schuiven.