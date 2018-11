Uitslag Stelling: Nekslag voor middenstand

De overgrote meerderheid vindt het een schande dat de gemeente de parkeertarieven zo fors verhoogt. „De middenstand en het bedrijfsleven, en uiteraard ook de bewoners, zullen kapot gaan aan deze tarieven. Alles zal zeker doorberekend gaan worden en de consument mag de rekening hiervoor weer gaan betalen, foetert iemand.

Volgens wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) is de verhoging noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden, maar menigeen meent dat het meer te maken heeft met het genereren van extra inkomsten om, zoals een respondent zegt, ’de dure hobby’s van het linkse college te betalen’. Een oud-Amsterdammer reageert: „Blij dat ik niet meer in Amsterdam woon maar naar een gemeente ben verhuisd waar het parkeren nog gratis is”.

Elf procent juicht het beleid van Amsterdam toe. Zij vinden tarieven van 7,50 euro per uur prima of zelfs nog niet hoog genoeg en hopen dat auto’s op die manier zoveel mogelijk geweerd worden uit de stad. „De mensen willen het liefst de auto voor de Bijenkorf parkeren. Maak grote, gratis parkeerterreinen aan de rand van de stad en een goedkope pendeldienst naar het centrum”, stelt iemand voor. „Voor bewoners, werkvolk en invaliden zorg je voor een betaalbaar vergunningenstelsel”, voegt hij toe.

Ruim een op de drie is wel voorstander van het autoluw maken van een grote stad als Amsterdam, maar een groot aantal van hen vindt het verhogen van de parkeertarieven en het opheffen van parkeerplekken niet de juiste oplossing. Ook zij zien meer in goede parkeervoorzieningen buiten de stad en bevoorrading door louter elektrische vrachtauto’s.

Een nipte meerderheid denkt dat hogere parkeertarieven er inderdaad voor zullen zorgen dat minder mensen met de auto de stad in gaan. Menigeen geeft aan al eerder gestopt te zijn met het bezoeken van Amsterdam omdat het onbetaalbaar is geworden. „Nog meer mensen zullen straks uitwijken naar een andere stad waar parkeren wel betaalbaar is.”

De meesten vrezen dat de hoge tarieven ten koste gaan van de middenstand. „No parking, no business. Arme winkeliers!” „Het wordt straks echt een elitestad”, vreest een ander. „Alleen voor de rijken nog betaalbaar en bereikbaar. Zelfs het openbaar vervoer is schandalig duur!”

Er zijn er veel die zich zorgen maken om de ouderen en minima. Hun bezoek mag straks dan wel 40 uur per maand voor de helft van het tarief parkeren, maar dat zet volgens de respondenten niet veel zoden aan de dijk. Een van hen schrijft: „Nou, lieve oude buurvrouw zonder familie en kinderen... ik kom niet meer op bezoek bij u want dat is te duur”.

Ook wordt het bezoeken van familie en vrienden in de stad zo erg onaantrekkelijk. Niet iedereen kan het opbrengen om met het openbaar vervoer te gaan (slecht ter been, leeftijd, kosten openbaar vervoer etc.), stellen veel respondenten. Zo reageert een deelnemer: „Het is voor de gewone man niet meer te doen. Een dagje familiebezoek vanuit Brabant met kleine kinderen gaat een vermogen kosten.”