Piet Paulusma: ’Zeer koude winter in aantocht’

Dat zegt hij tegen Omroep Friesland. Volgens Paulusma kan het zomaar -20 graden worden deze winter. De maand december zal zich kenmerken door veel sneeuw, januari wordt een beetje kwakkelen, maar in februari gaat het los: ijzige kou met een langere periode waarin schaatsen op natuurijs mogelijk is.

Veel meteorologische instituten als het KNMI, WeerOnline en WeerPlaza wagen zich in het algemeen niet aan langetermijnvoorspellingen, maar er zijn ook wetenschappers die zonneactiviteit (of het gebrek daaraan) koppelen aan koude winters. De gemiddelde hoeveelheid zonnevlekken - een maat voor de zonneactiviteit - verschilt van jaar tot jaar en houdt een cyclus aan van gemiddeld 11 jaar.

De laatste vier Elfstedentochten vielen samen met periodes van minimale zonneactiviteit. Ⓒ http://sidc.be/silso/

Toeval of niet, de laatste vier Elfstedentochten vonden plaats in jaren op of rond minimale zonneactiviteit. En ja - daar is dit jaar ook sprake van...