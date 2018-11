’Het is toch anders zonder Francis’

Kevin Spacey als Francis Underwood Ⓒ Netflix

Amsterdam - De president is dood. Leve de president! Of deze oude stelling ook opgaat voor Claire Underwood (Robin Wright), president van de Verenigde Staten in het zesde en laatste seizoen van de Netflix-serie House of Cards, valt nog te bezien. Afgaande op de eerste reacties van hardcore fans wordt Frank Underwood, gespeeld door Kevin Spacey, node gemist.