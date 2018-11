RVD: Vermoedelijke darminfectie koningin Máxima

Deze diagnose is nog niet bevestigd, nadere testen moeten uitwijzen of het vermoeden klopt. Máxima ziet in elk geval af van een voorgenomen reis naar Tanzania die gepland stond op 6 en 7 november. Daar zou ze voor haar werk voor de VN naartoe.

Zij zou het land bezoeken vanuit haar functie als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties waarvoor ze zich wereldwijd inzet om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken.

Ondanks haar gezondheidsklachten bezocht Máxima vrijdag toch de vrijwilligersdag die werd gehouden vanwege het tienjarig bestaan van de hulplijn 113 Zelfmoordpreventie. Ze bezocht onder meer het callcenter waar de medewerkers telefoontjes beantwoorden en sprak met enkele van de ruim 200 vrijwilligers en medewerkers over hun werk.