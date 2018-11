Gevonden lichaam van Delftse Mona (79)

De politie kreeg woensdag een ’serieuze tip’ binnen, waarna een groot onderzoek werd gestart in het gebied rondom het Jack Dawson Green Pad, dicht bij de Heinenoordtunnel. Forensisch medewerkers waren tot laat in de avond bezig in de polder De Buitenzomerlanden.

Over de mogelijke doodsoorzaak van de vrouw wil de politie nog niets kwijt. Ook wordt niet vrijgegeven wie de tipgever was.

De voormalig horecaonderneemster werd voor het laatst gezien nadat ze op zondag 23 september een bezoek had gebracht aan haar man die in een Haags verpleeghuis verblijft. Daar stapte ze samen met zoon Ton in een zwarte Renault Mégane. De wagen werd later die middag nog gezien op het Oosteinde in Delft, dichtbij Mona’s woonadres. Sindsdien ontbrak ieder spoor van de vrouw.

De politie hield eerder diverse zoekacties met honden en duikers in zowel in Delft als Oud-Beijerland, de woonplaats van de opgepakte zoon Ton. Ook werd de tuin van de verdachte doorzocht, evenals zijn woning aan de Zadelmaker die op veertien kilometer van de vindplek ligt.

Mona Baartmans’ zoon Hans laat weten ’opgelucht’ te zijn: „De politie heeft mij net precies geïnformeerd en ik sta nog te trillen op m’n benen. We hebben vijfeneenhalve week in spanning gezeten en ik heb rekening gehouden met het ergste. Dus ja, ik ben blij dat m’n moeder is gevonden.” Volgens de Delftenaar heeft het NFI de identiteit kunnen vaststellen mede aan de hand van de pacemaker van Mona, wier lichaam in ’zeer slechte staat’ verkeerde.

Ⓒ DISTRICT8.NET

Bekijk ook: Stoffelijk overschot aangetroffen in zoektocht naar Mona Baartmans