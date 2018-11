Zware spits rond Amsterdam door ongeluk A7

Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Het verkeer rond Amsterdam heeft vrijdag te maken gehad met een zware avondspits. Op de A7 naar Hoorn gebeurde rond 14.00 uur net na het knooppunt Zaandam een ongeluk, waardoor het verkeer in noordelijke richting maar één in plaats van drie rijstroken ter beschikking had. Iets na zessen meldde Rijkswaterstaat dat de weg weer volledig vrij was.