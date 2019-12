100 miljoen euro aan MDMA onderschept uit busje in Liempde

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de landelijke politie zagen de bus op dinsdag omstreeks 13.30 uur op de snelweg richting Best rijden. Om een controle uit te voeren, kreeg de bestuurder een volgteken. Op parkeerplaats Ooiendonk in Liempde kwam het busje tot stilstand. Agenten zagen door het achterraam een grote hoeveelheid dozen in de laadruimte liggen. „Bij het openen van de achterdeur van de laadruimte rook men direct een sterke anijsgeur”, aldus de poltie.

Zowel de bus als de drugs werden door de politie in beslag genomen. Uit nader onderzoek bleek dat in de bus totaal 400 kilo aan MDMA-kristallen waren opgeslagen.

Motorbendes

In het vervolgonderzoek naar de herkomst van de verdovende middelen werd in de nacht van woensdag op donderdag in samenwerking met een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) nog een huiszoeking geweest bij een ex-lid van de Hells Angels en tegenwoordig lid van de motorclub Bandidos. Daarbij werd volgens de politie niets bijzonders aangetroffen.

MDMA wordt in „pure” vorm verkocht in de vorm van zandkleurige kristallen en als poeder dat gesnoven kan worden. Daarnaast wordt MDMA vooral verkocht als xtc in tabletvorm.