Trump kondigt sancties tegen Iran aan met ’filmposter’

De VS blazen op die datum de strafmaatregelen tegen Iran nieuw leven in. Die waren eerder komen te vervallen vanwege het atoomakkoord dat Teheran in 2015 sloot, toen Barack Obama nog in het Witte Huis zat. Zijn opvolger Trump heeft dat akkoord inmiddels in de prullenbak gegooid en wil de druk weer opvoeren.

De afbeelding van Trump met het opschrift „Sanctions Are Coming”, lijkt te zijn ontleend aan de hitserie Game of Thrones. Karakters in die serie gebruiken veelvuldig de term „Winter is Coming” (De winter komt eraan). Die uitspraak kreeg daardoor een soort cultstatus.

De Amerikaanse regering zegt dat de aankomende sancties „de zwaarste ooit” zijn tegen het „corrupte regime.” Dat maakt zich volgens het Witte Huis schuldig aan allerlei ontwrichtende activiteiten waar het atoomakkoord geen betrekking op heeft.

„Meer dan zevenhonderd personen, entiteiten, schepen en vliegtuigen krijgen weer een plek op onze sanctielijst”, staat in een verklaring die is verspreid door de Amerikaanse ambassade in Den Haag. „Het gaat onder meer om grote Iraanse banken, exporteurs van olie en scheepvaartbedrijven.”

De sancties moeten zorgen dat geldstromen naar de Iraanse staat opdrogen. „Die inkomsten worden nu gebruikt voor het financieren van terreurgroepen, het veroorzaken van instabiliteit in de wereld, het financieren van nucleaire- en raketprogramma’s en het verrijken van hun leiders”, aldus de VS.