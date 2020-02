Wagenbouwers kunnen wel janken: voor tweede jaar op rij geen optocht

„We hadden al signalen gekregen”, vertelt Bax. „Dus helemaal onverwacht kwam het niet. Maar toch, je legt met dertig man maanden hart en ziel in zo’n wagen. En Eindhoven is toch wel een hoogtepunt. Daar staan echt tienduizenden mensen langs de route, dus daar kun je trots op je wagen zijn. Ik begrijp de afgelasting ook wel, veiligheid staat voorop. Maar waarom niet later dan? Het komt echt wel vaker voor dat de optocht een week later alsnog door kan gaan. Maar goed, Eindhoven is een grote stad. Dan zit je weer met politie-inzet en misschien ook wel PSV als die thuis spelen. Maar het is wel echt balen.”

Bekijk ook: Carnavalsoptocht Eindhoven zaterdag afgelast om wind

Extra sneu

Voor de zware jongens is het extra sneu omdat ze vorig jaar ook al niet mee konden doen. „Toen hadden we net voor de optocht problemen met het onderstel. Daar hebben we nog alles aan gedaan, maar we waren nog geen vijftig meter onderweg en toen zakte het onderstel al door. Weg optocht. Dit jaar hadden we als thema ’Vorig jaar panne, dit jaar gaan we vlammen.” Maar helaas. We hopen nu nog in te kunnen schuiven in Waalre, maar ook daar is maar de vraag of het niet afgelast wordt.”

Maar zoals echte carnavalist betaamt, laten De Zware Jongens zich niet uit het veld slaan. „Volgend jaar bestaat onze groep 11 jaar, met carnaval een jubileum dus. Als het dit jaar dan echt niks wordt, dan komt er verdere uitbouw bij. Komen we dan met een extra grote wagen, een jubileum waard. Het is nu balen, maar carnaval gaat evengoed door, hoor”, lacht de toch goedgemutste Brabander.