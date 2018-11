Crisisteam begeleidt sluiting ziekenhuis Slotervaart

Zilveren Kruis, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gemeente Amsterdam leveren mensen en geld. Zilveren Kruis heeft afspraken met ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving gemaakt over voldoende extra bedden voor de patiënten die moeten worden overgeplaatst. Die benodigde capaciteit is nu beschikbaar en wordt uitgebreid als dat nodig is, meldt Bruins.

Twee ,,gezaghebbende en onafhankelijke artsen'' schieten de artsen en verpleegkundigen van het Amsterdamse ziekenhuis te hulp. Ook het bestuur krijgt assistentie, van Bruins' ministerie. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stuurt verder mensen om het crisisteam van het ziekenhuis bij te staan.

Als patiënten overstappen naar andere ziekenhuizen is het nodig dat de patiëntgegevens sneller beschikbaar komen in dat andere ziekenhuis. MC Slotervaart en Zilveren Kruis regelen met de andere ziekenhuizen in Amsterdam en omgeving wat daar voor nodig is.