’Friends’ in Nederland

Soraya (r.) woont met Ricardo en Nikita in een rijtjeshuis. „Rekening houden met elkaar.” Ⓒ Amaury Miller

Gemeenten staren zich blind op de bouw van eengezinswoningen, maar er leven steeds minder mensen in gezinsverband. In De Telegraaf-singlesmaand nu aandacht voor hoe singles wonen. Uit nood gaan velen terug naar het ouderlijk huis of samenwonen met vrienden, net als Joey en Chandler uit de tv-successerie Friends.