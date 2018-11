’Opdracht moord Khashoggi komt uit hoogste kringen’

De journalist Khashoggi werkte onder andere voor The Washington Post. Hij werd op 2 oktober in het Saoedische consulaat vermoord, even nadat hij daar naar binnen was gegaan.

In het stuk zet Erdogan onder meer de grieven op een rijtje die Turkije heeft over de voortgang van het onderzoek naar de moord. Vooral op het gebrek aan medewerking van de Saoedi’s gaat hij uitgebreid in. Zo willen zij niet zeggen waar zijn lichaam is gebleven en wie de lokale helper was.

’Niet de officiële lijn Saoedi-Arabië’

Erdogan schrijft ook dat de twee landen vriendschappelijke relaties onderhouden en dat de affaire Khashoggi niet als een ’probleem’ voor de twee landen moeten worden gezien. „Ik geloof voor geen seconde dat koning Salman, de bewaarder van de heilige moskeeën, opdracht gaf Khashoggi te vermoorden.”

„Daarom heb ik geen reden om aan te nemen dat deze moord de officiële lijn van Saoedi-Arabië reclecteert”, besluit hij verder.