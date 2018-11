Nieuwe details over Saoedische zusjes opgedoken

De 16-jarige Tala en de 23-jarige Rotana Farea zaten met tape om hun middel en enkels aan elkaar geplakt, met de gezichten naar elkaar toe, bevestigde de politie in New York vrijdag. Er zijn geen aanwijzingen voor, of sporen van een misdrijf, benadrukte de politie.

De doodsoorzaak is niet vastgesteld. Wel zijn er allerlei details opgedoken, zoals informatie over de creditcards, die bijna zonder saldo zouden zitten. De meisjes waren al twee maanden in New York en verbleven in een luxe hotel, maar zouden nu krap bij kas hebben gezeten. Ook zouden de zusjes hebben gezegd ’liever zichzelf iets aan te doen dan terug naar Saoedi-Arabië te gaan’.

’Bronnen’

De politie baseert zich daarbij op ’bronnen van onze detectives’. Tot slot is er een bron die de meisjes zag bidden op 24 oktober, vroeg in de ochtend, enkele uren voordat hun lichamen gevonden zouden worden. Alles bij elkaar genomen, concludeert de politie: „Alles wat we tot dusverre hebben gezien, wijst op iets anders dan een misdrijf.”

De nieuwe informatie op de persconferentie van vrijdag spreekt eerdere geruchten tegen, net als een uitspraak van de moeder van de meisjes. De moeder zou een mysterieus telefoontje van de ambassade hebben gekregen, op de dag voor de vondst van de lichamen, waarbij het gezin werd opgedragen terug te keren naar Saoedi-Arabië.

Khashoggi en meer

Het nieuws van de zusjes komt, na de dood van Jamal Khashoggi, erg ongelegen voor Saoedi-Arabië. Dat land kan een nieuwe internationale rel zeker niet gebruiken.

Khashoggi is echter niet de enige die in het nauw is geraakt; in Saoedi-Arabië zelf zijn verschillende activisten gevangen genomen, terwijl een jonge medestander van Khashoggi, die politiek asiel heeft aangevraagd in Canada en furore maakt op Youtube en Twitter, zegt het zwaar te verduren te krijgen.

Zeven van zijn vrienden zouden zijn opgepakt, evenals zijn broers, terwijl hij zelf vermoedens heeft dat hetzelfde ’hitteam’ als dat van Khashoggi ook hem op de hielen zat, zo vertelt Omar Abdulaziz tegen Global News.