Crisisteam naar Slotervaart

Amsterdam - Voor patiënten en medewerkers van vier ziekenhuizen was het gisteren nagelbijten. Ziekenhuizen in Amstelveen en Sittard-Geleen lijken op de valreep te zijn gered, voor het MC Slotervaart in Amsterdam werd juist een plan gepresenteerd om het failliete hospitaal op een veilige manier te sluiten. In Lelystad dreigt de spoedeisende hulp volledig dicht te gaan.