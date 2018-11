Marco Kroon: ’Ik sla terug met mijn pen’

De majoor zweeg tien jaar over de zaak. Toen hij deze alsnog meldde, ontstond grote commotie. Die storm is gaan liggen. Na een goed gesprek met minister Bijleveld (Defensie) werd deze zomer besloten dat Kroon door kan bij de Koninklijke Landmacht. Wat hem betreft is de zaak pas afgesloten nadat hij zijn kant ervan heeft verteld.

„Alle valse beschuldigingen, aannames en insinuaties van afgelopen jaar kan ik met droge ogen weerleggen”, zegt de majoor. „De ware chronologie van de gebeurtenissen zal de beeldvorming compleet veranderen. Ik sla terug met de pen als mijn wapen. Open, eerlijk en kwetsbaar maar genadeloos.”

De opbrengsten van het boek, dat Kroon in eigen beheer uitgeeft, gaan voor een groot deel naar het goede doel.