Iran meldt arrestatie spionnen VS

In juni meldden de Iraanse autoriteiten ook al dat ze een spionagenetwerk hadden ontmanteld.

TEHERAN - In Iran zijn zeventien mensen gearresteerd die zouden hebben gewerkt voor de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Een aantal van hen is al ter dood veroordeeld, meldden staatsmedia. Het is niet duidelijk waar of wanneer de vermeende spionnen zijn aangehouden. Het zou in het afgelopen Iraanse jaar zijn geweest en dat eindigde in maart.