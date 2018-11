Halsema: Rijk had paniek moeten voorkomen

Volgens Halsema kwam de coördinatie na het faillissement te langzaam op gang. „Ik heb daarom ook vorige week gezegd dat de zorgverzekeraars aan de bak moeten en de minister heeft niet voor niets een vrij ingewikkeld debat in de Tweede Kamer achter de rug”, aldus Halsema. Afgelopen woensdag zegde een flink deel van de oppositie na het debat het vertrouwen op in minister Bruno Bruins (Medische Zorg) wegens de gang van zaken.

Halsema vindt dat er een plan klaar had moeten liggen, opgesteld door de rijksoverheid, de zorgverzekeraars en de directie van het ziekenhuis. „Zodat mensen de kans hadden het beste voor de patiënten te regelen en te zorgen dat het personeel goed terechtkwam.”

’Niet op de hoogte’

De gemeente Amsterdam was volgens Halsema niet op de hoogte van de ernstige situatie. De Amsterdamse zorgwethouder Marjolein Moorman werd volgens Halsema slechts vier dagen voordat er uitstel van betaling werd aangevraagd op de hoogte gesteld.

„Dit is wat mij betreft één keer te vaak”, zegt Halsema over het feit dat er in Nederland een ziekenhuis failliet gaat. „Ik vind dat je patiënten en personeel niet in deze omstandigheden mag brengen. Patiënten, mensen die ziek zijn, zijn natuurlijk heel kwetsbaar. Bevinden zich in een van de moeilijkste situaties in hun leven. Dat is niet het moment waarop je bedden, behandelingen zomaar gaat verplaatsen of eigenlijk mensen in grote onzekerheid laat.”