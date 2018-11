Wegpiraat wakker geschud

Het confronteren van wegpiraten met het leed dat ze aanrichten, zoals hier op de A2 bij Maarssen, moet ervoor zorgen dat ze tot inkeer komen. Ⓒ ANP

Een drankrijder of snelheidsmaniak die van dichtbij ziet hoe een verkeersslachtoffer vecht om z’n verwoeste leven weer op te pakken. De confrontatie in een revalidatiecentrum moet verkeersdaders wakker schudden. De eerste resultaten van een proef in Den Haag zijn positief.