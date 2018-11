Kinderen met koopmansgeest

Ze draagt een T-shirt dat alles al zegt: Amber is een baas! Eigen baas, preciezer gezegd. Ze kwam zelf op het idee om haar shirts online te gaan verkopen. Ⓒ Serge Ligtenberg

Hij kreeg van zijn ouders geen longboard en dus maakte hij er zelf maar een. Zo begon vier jaar geleden het ondernemerschap voor de 13-jarige Lasse Meinardi. Inmiddels heeft hij een bloeiend bedrijfje in zelfgemaakte longboards en hij is bepaald de enige jeugdige directeur niet: alleen al in het eerste halfjaar van 2018 hebben zich 1850 jongeren ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.