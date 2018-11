Hans V. al vaker verdacht: dit is zijn geschiedenis

De naam van V. duikt voor het eerst in negatieve zin op in 2001. Hij is dan begin 50 en komt in het vizier van de politie als eigenaar van een school in één van de sloppenwijken van Nairobi, blijkt uit een lijvig document van Wereldorganisatie tegen Marteling (OMCT). Dat baseert zich op een lokale hulporganisatie, Cradle.

V. werd verdacht van kinderhandel. Hij stelde de jonge meisjes die woonden in gebouwen bij de school bloot aan pornografisch materiaal en hield een boekje bij, waarin hij noteerde of meer dan 70 meisjes ‘maagd’ of ‘niet-maagd’ waren. Ook zou hij sommige meisjes hebben meegenomen op vakantie, naar Mombasa. Daar stelde hij ze voor aan vrienden als ‘spring chicken’, een term die wordt gebruikt voor naïeve jonge meisjes.

Brits paspoort

De Nederlander werd vrijgesproken van alle aanklachten en bleef naar verluidt een school runnen in het westen van Kenia. De politie had V. in 2002 echter alweer op de radar. In juli van dat jaar zit hij namelijk weer vast. Ditmaal is de aanklacht onduidelijker. Berichten reppen over misbruik van één of meerdere minderjarige meisjes en het betasten van vrouwen. Persbureau AFP houdt het op drie meisjes van tussen de 12 en 14 jaar oud.

De dan 53-jarige Nederlander zou een maand voor die beschuldiging ook al zijn opgepakt, omdat hij gestolen reischeques en een Brits paspoort met valse naam in bezit had. Opnieuw vindt de politie een boekje vol vrouwennamen en ‘verdachte opmerkingen’, aldus de East African Standard.

Foto

Hans V. blijft echter in Kenia en lijkt opnieuw in de fout te zijn gegaan in 2016. Agenten verdenken hem van het misbruik van drie kinderen van 8, 9 en 10 jaar oud. Dat zou gebeurd zijn tussen 2011 en 2014, aldus de aanklacht. Volgens The Star, een Keniaanse kracht die vrijdag de voorgeleiding van de Nederlander volgde, zou hij de moeders hebben doen geloven dat hij de kinderen financiëel steunde. Hij betaalde echter voor seks, en bedreigde de meisjes. V. zou fotos hebben genomen van hoe hij de meisjes misbruikte.

In tegenstelling tot de eerdere zaken, weet de Nederlander in 2016 uit handen van de politie te blijven. Twee jaar lang speurt de politie naar de man, tot donderdag de val dichtklapt. Een uitgebreid politieteam, zo schrijft de Keniaanse krant Daily Nation, pakt hem op. Rechercheur Paul Aboge vertelde The Star dat V. zich had verstopt in een kast in een leegstaand huis.

’Mogelijk illegaal’

Het resultaat is een foto van de nu 66-jarige V. met een handgeschreven bordje voor de borst na zijn arrestatie. Daarop zijn naam, de aanklacht en zijn mobiele nummer. Opvallend is dat zijn paspoortnummer ‘onbekend is’. ,,Mogelijk verblijft hij illegaal in het land’’, oppert de Daily Nation.

Een woordvoerster van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt de arrestatie van een Nederlander in Kenia. Als hij wil, krijgt hij consulaire hulp. Hoe het precies met de kwestie van de paspoorten zit, weet ze niet. Duidelijk is wel dat de man in ieder geval de Nederlandse nationaliteit heeft.

De politie in Kenia was niet bereikbaar voor commentaar. Het voorarrest van V. werd vrijdag met twee weken verlengd.